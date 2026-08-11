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Bareily News: दो दिन धूप से बढ़ेगी उमस, फिर बारिश के आसार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: मौसम का मिजाजदो दिन धूप से बढ़ेगी उमस, फिर बारिश के आसारदो दिन धूप से बढ़ेगी उमस, फिर बारिश के आसारदो दिन धूप से बढ़ेगी उमस, फिर बारिश के आसारदो दि

Bareily News: दो दिन धूप से बढ़ेगी उमस, फिर बारिश के आसार

Bareily News: बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। मौसम में उतार-चढ़ाव लगातार जारी है। सोमवार को सुबह से दोपहर तक जहां तेज धूप रही वहीं दोपहर से लेकर शाम तक अलग-अलग इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। बारिश के साथ ही हवा चलने से उमस का असर जरूर शाम को कम हो गया। दिन में अधिकतम तापमान 33.2 और रात में न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग ने अलगे दो दिन तक धूप निकलने और उसके बाद हल्की बारिश का अनुमान जताया है। रविवार को सुबह हल्के बादल छाए रहे लेकिन करीब 11 बजे से आसमान साफ हो गया और तेज धूप निकली।

दो-तीन घंटे तक तेज धूप रही और इससे गर्मी-उमस का असर बढ़ गया। गर्मी के साथ ही उमस ने लोगों को खूब सताया। दोपहर 2 बजे से मौसम ने फिर करवट ली और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। शाम तक मौसम करवट लेता रहा। शाम को भी कई इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। बारिश के साथ ही हवा चलने से गर्मी और उमस का असर जरूर कम हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार ने बताया कि मौसम में बदलाव जारी रहेगा। दो दिन तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे लेकिन अधिकतर समय धूप निकलेगी। इससे गर्मी-उमस का असर बढ़ेगा।

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