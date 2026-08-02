Bareily News: हल्की बारिश में सीकों वाली गली में भरा पानी
Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। हल्की बारिश होने पर नगर की सींकों वाली गली में जलभराव हो गश। इससे मोहल्ले वासियों में नगर पंचायत के जिम्मेदारों के प्रति न
Bareily News: हल्की बारिश से सींकों वाली गली में जलभराव हो गया। इससे मोहल्ले वालों में नगर पंचायत के जिम्मेदारों के प्रति नाराजगी है। सींको वाली गली नगर की मुख्य गली है। नवीन शर्मा ने बताया कि होली चौक से मढ़ी मंदिर तक हर साल बारिश में पानी भर जाता है। ज्यादा बारिश से पानी घरों में भी घुस जाता है। पानी भरने से आवागमन बाधित होता है। बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि पिछले पांच साल से नगर पंचायत से नाले और जल निकासी की शिकायत की जा रही है। लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है।
बार-बार आश्वासन के बाद भी स्थिति जस की तस बनी है। अधिशासी अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया जल निकासी के लिए नाला निर्माण का प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में पास कर दिया गया है। जल्दी नाला बनाकर जल निकासी की समस्या दूर की जाएगी।
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