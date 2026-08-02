Bareily News: जगतपुर क्षेत्र में मुख्य पेयजल पाइपलाइन टूटने से 17 हजार की आबादी प्रभावित
Bareily News: जगतपुर इलाके में पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे 17 हजार की आबादी प्रभावित हुई है। नगर निगम ने मरम्मत कार्य शुरू किया है, लेकिन जलापूर्ति अस्थायी रूप से रुकी है। लोग हैंडपंप से पानी भरने को मजबूर हैं। जलकल विभाग अगले कुछ दिन के लिए जलापूर्ति की समस्या के समाधान पर काम कर रहा है।
Bareily News: जगतपुर इलाके में मुख्य पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जलापूर्ति व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। पाइपलाइन टूटने से क्षेत्र की करीब 17 हजार की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम हरकत में आ गया है और पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्र की जलापूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई है। जलकल विभाग की ओर से बताया गया कि रविवार तक सायंकालीन जलापूर्ति पूरी तरह प्रभावित रहेगी।
पानी न आने से सुबह लोगाें को हैंडपंप से पानी भरना पड़ा। पानी न आने से महिलाओं को रसोई के काम में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। निगम की ओर से क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में टैंकर भी खड़े किए गए है जिससे लोगों को परेशानी न हो। वहीं, शिव गार्डन कॉलोनी में भी पानी न आने से लोगों को परेशानी हुई। जलकल के एई अजित सिंह ने बताया कि मरम्मत कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा कराया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो सके। जैसे ही मरम्मत का काम पूरा होगा, क्षेत्र में जलापूर्ति को तुरंत सुचारु कर दिया जाएगा।
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