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Bareily News: बदायूं रोड पर बार-बार फट रही पानी की पाइपलाइन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बदायूं रोड पर त्रिमूर्ति पैलेस के पास पानी की पाइप लाइन मंगलवार सुबह फट गई। इससे विश्वनाथ पुरम, गंगानगर और बग्गा कॉलोनी में पानी की गंभीर कमी हो गई। जल निगम ने मरम्मत की, लेकिन पाइप फिर से फट गया। कई घरों में पानी ठीक से नहीं आ रहा था और प्रदूषित पानी की भी समस्या थी।

Bareily News: बदायूं रोड पर बार-बार फट रही पानी की पाइपलाइन

Bareily News: बदायूं रोड पर त्रिमूर्ति पैलेस के पास मंगलवार सुबह पानी की पाइप लाइन फट गई। इससे विश्वनाथ पुरम, गंगानगर और बग्गा कॉलोनी में पानी का संकट हो गया। हालांकि जल निगम ने शाम होते-होते इसे सही करा दिया। प्रेशर अधिक होने के कारण पाइप लाइन फिर फट गई, जिसे दोबारा सही किया गया। कॉलोनी के दिनेश मिश्रा ने बताया कि पिछले चार-पांच दिनों से घर में ठीक से पानी नहीं आ रहा था। जिन घरों में सप्लाई हो रही थी, वहां गंदा पानी आ रहा था। मंगलवार को अचानक पेजयल लाइन फटने के कारण पानी की सप्लाई बाधित हो गई थी।

इसकी शिकायत जल निगम को की गई थी। विभाग ने जल्द ही पेजयल लाइन की मरम्मत कर व्यवस्था सुचारु करने का आश्वासन दिया था। पाइप लाइन ठीक भी किया गया लेकिन वह दोबारा फट गया। सूचना पर जलकल निगम ने इसे दुरुस्त कर दिया। हालांकि कुछ घरों में अब भी पानी की आपूर्ति बेहतर नहीं हो सकी है।

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