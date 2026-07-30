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Bareily News: इल्शा की शानदार पानी से वॉरियर्स की जीत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: मनीष क्रिकेट अकादमी में खेले गए एक रोमांचक गर्ल्स क्रिकेट मैच में वॉरियर्स ने चैलेंजर को 7 विकेट से हराया। चैलेंजर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 89 रन बनाए। वॉरियर्स ने इल्शा के 31 रनों की मदद से लक्ष्य हासिल किया। इल्शा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला।

Bareily News: इल्शा की शानदार पानी से वॉरियर्स की जीत

Bareily News: मनीष क्रिकेट अकादमी, कैंट में गर्ल्स क्रिकेट मैच में बुधवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में वॉरियर्स ने चैलेंजर को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चैलेंजर की टीम ने 89 रन बनाए। कप्तान गर्गी ने 23 और मीनाक्षी ने 11 रन बनाए। वॉरियर्स की रिया ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वॉरियर्स ने सात विकेट से मैच जीत लिया। टीम से इल्शा ने शानदार 31 और प्रगति ने 15 रनों का योगदान दिया। बरेली क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सीताराम सक्सेना ने इल्शा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार दिया।

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