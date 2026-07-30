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Bareily News: श्री हरि मंदिर में व्यास पूर्णिमा उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: श्री हरि मंदिर, माडल टाउन में गुरुवार को व्यास पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पुजारी रमेश तिवारी और सुनील शास्त्री ने वैदिक मंत्रों के साथ पूजन किया। मंदिर अध्यक्ष सुशील अरोड़ा ने भक्तों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। सभी भक्तों में खीर का प्रसाद वितरित किया गया।

Bareily News: श्री हरि मंदिर में व्यास पूर्णिमा उत्सव

Bareily News: श्री हरि मंदिर, माडल टाउन में गुरुवार को व्यास पूर्णिमा उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के पुजारी रमेश तिवारी और सुनील शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूज्य गुरुदेव हरर्मिलापी महाराज के स्वरूप का पूजन किया। मंदिर अध्यक्ष सुशील अरोड़ा ने सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। अंत में सभी भक्तों में खीर का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर गोविंद तनेजा, रंजन कुमार, विपिन पहवा, राकेश कुमार, नीलम लुनियाल, रेनू इलावादी, रीता बत्ता आदि मौजूद रहे।

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