Bareily News: सफाई कर्मचारी का लोहे का जाल चोरी करते वीडियो वायरल
Bareily News: फरीदपुर में एक सफाई कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह गली के अंडरग्राउंड सीवर लाइन पर लगे लोहे के जाल को चुराते हुए दिख रहा है। नगर पालिका की ईओ ने मामले की जांच शुरू की है। स्थानीय निवासियों ने इस घटना पर कार्रवाई की मांग की है।
Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। गली की अंडरग्राउंड सीवर लाइन पर पड़े लोहे के जाल को चोरी करते सफाई कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ है। नगर पालिका की ईओ ने मामले की जांच शुरू की है। फरीदपुर के नगर पालिका परिषद के पीछे गली में पानी निकास के लिए अंडरग्राउंड सीवर लाइन बनी हुई है। सीवर लाइन की डिप खुली पड़ी थी। बीते दिनों गली में रहने वाले सेवानिवृत्त सूचना निदेशक बीएन अग्रवाल ने गली में सीवर लाइन के खुले पड़े होल को ईओ से बंद कराने की मांग की थी। नगर पालिका परिषद ने पूरी गली में लोहे के जाल डालकर डिप को बंद कर दिया।
शनिवार को लोगों ने डिप पर पड़े लोहे के जाल को गायब देखा। इसके बाद उन्होंने आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। उसके मुताबिक, पालिका का सफाई कर्मचारी कूड़े से भारी ठेली लेकर गली में पहुंचता है।इसके बाद सीवर लाइन के डिप पर पड़ी लोहे के जाल को उठाकर ठेली में रखता हुआ दिखाई दे रहा है। बस्ती के लोगों ने सफाई कर्मचारी को डिप चोरी करते हुए वीडियो ईओ को सौपा। उन्होंने आरोपी सफाई कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए डिप को लोहे के जाल से बंद करने की मांग की। इस मामले में ईओ पुनीत कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सफाई कर्मचारी को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।