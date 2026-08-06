Bareily News: चार माह से वायरल लोड जांच बंद, संक्रमितों के इलाज पर संकट
Bareily News: जिला अस्पताल में हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों की वायरल लोड जांच पिछले करीब चार माह से बंद है। इसके चलते उपचार प्रभावित हो रहा है। पुराने रिकॉर्ड के अनुसार दवा जारी करनी पड़ रही है और नए मरीजों के इलाज में भी परेशानी आ रही है। अस्पताल में किट से संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है।
Bareily News: जिला अस्पताल में हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों की वायरल लोड जांच पिछले करीब चार माह से बंद है। इसके चलते संक्रमितों का उपचार प्रभावित हो रहा है। वायरल लोड जांच नहीं होने के कारण मरीजों का उपचार तय मानकों के अनुसार नहीं हो पा रहा है। डॉक्टरों को कई मरीजों की दवा पुराने रिकॉर्ड के आधार पर जारी रखनी पड़ रही है, जबकि नए मरीजों का इलाज शुरू करने में भी परेशानी आ रही है। कई संक्रमित निजी केंद्रों पर 2 से 6 हजार रुपये में वायरल लोड जांच कराने को विवश हैं। फरवरी माह से अस्पताल में वायरल लोड जांच ठप है। अस्पताल में संदिग्ध मरीजों की किट से जांच हो रही है जिससे यह पता चल पा रहा है कि मरीज हेपेटाइटिस बी या सी से संक्रमित हैं या नहीं। लेकिन शरीर में वायरस की मात्रा कितनी है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही। वायरल लोड जांच यह तय करती है कि मरीज को इलाज की जरूरत है या नहीं और दवा कितनी मात्रा में व कितने समय तक देनी होगी। वायरल लोड रिपोर्ट के बिना उपचार की प्रभावशीलता का सही आकलन नहीं हो पा रहा है। जिला अस्पताल की हेपेटाइटिस क्लीनिक में हर महीने बड़ी संख्या में मरीज फॉलोअप के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जांच सुविधा बंद होने से कई मरीजों को सिर्फ दवाएं देकर वापस भेजा जा रहा है। इस बाबत एडीएसआईसी डॉ. आरसी दीक्षित ने बताया कि वायरल लोड के लिए जरूरी रिजेंट नहीं है। इस बाबत सीएमओ कार्यालय को मांग पत्र भी दिया गया है।
हेपेटाइटिस बी और सी के लक्षण व बचाव
हेपेटाइटिस बी और सी शुरुआती अवस्था में अक्सर बिना लक्षण के रहते हैं। बीमारी बढ़ने पर लगातार थकान, भूख कम लगना, मतली, उल्टी, बुखार, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द, आंखों व त्वचा का पीला पड़ना (पीलिया), गहरे रंग का पेशाब और वजन घटना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
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