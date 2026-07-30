Bareily News: भूतेश्वर मंदिर मेले में दुकानदारों से मारपीट का आरोप, रिपोर्ट
Bareily News: आंवला में राईसती मेले के दौरान दुकानदारों पर दबंगों ने हमला किया। सुधीर चंद्र गुप्ता, जो अपनी निजी जमीन पर बैठे थे, ने विरोध किया, जिससे उन्हें लाठी-डंडों से पीटा गया। घटना के दौरान आसपास के लोग इकठ्ठा हुए और दबंग वहां से भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Bareily News: आंवला। राईसती मेले में दबंगों ने दुकानदारों से मारपीट की, जिसमें रिपोर्ट दर्ज कराई है। नगर के मोहल्ला पक्का कटरा निवासी सुधीर चंद्र गुप्ता की निजी जमीन भूतेश्वर नाथ मंदिर के पास रामनगर रोड पर स्थित है। 23 जुलाई गुरूवार को दोपहर जब मंदिर परिसर में मेला चल रहा था, वह अपनी जमीन पर बैठे थे। आरोप है कि उसी समय स्टेट बैंक के पास के रहने वाले गौरव और सुमित अपने 3-4 अन्य साथियों के साथ हाथों में लाठी-डंडे लेकर वहां आए और जमीन में लगी दुकानों के दुकानदारों के साथ अकारण ही बदतमीजी और गाली-गलौज करना शुरू कर दिया।
जब जमीन स्वामी सुधीर चंद्र गुप्ता ने इस का विरोध किया, तो उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और गालियां देते हुए मारपीट की। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए तभी दबंग जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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