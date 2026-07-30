Bareily News: पशु चराकर लौट रहे किसान से मारपीट
Bareily News: क्योलड़िया के गांव बैवाही के भगवान दास पर बुधवार को चार शराब पीकर बाइक चला रहे युवकों ने हमला कर दिया। भगवान दास ने युवकों से बाइक चलाने में सावधानी बरतने को कहा, जिसके बाद युवकों ने गाली-गलौज करते हुए पत्थरों से उन पर हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bareily News: क्योलड़िया। क्योलड़िया के गांव बैवाही निवासी भगवान दास बुधवार शाम भैंसों को चराकर घर लौट रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान एक बाइक पर सवार चार युवक, जो कि शराब के नशे में थे, तेज गति से बाइक चलाते हुए पास से निकले। युवकों को सावधानी से बाइक चलाने की बात कही।आरोप है कि इतना कहते ही चारों युवक गाली-गलौज करने लगे और ईंट-पत्थरों से उन पर हमला कर दिया। मारपीट में किसान के सिर पर गंभीर चोट आई और चार दांत भी हिल गए। घटना की तहरीर किस की ओर से थाना क्योलड़िया में दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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