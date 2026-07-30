Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: पशु चराकर लौट रहे किसान से मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: क्योलड़िया के गांव बैवाही के भगवान दास पर बुधवार को चार शराब पीकर बाइक चला रहे युवकों ने हमला कर दिया। भगवान दास ने युवकों से बाइक चलाने में सावधानी बरतने को कहा, जिसके बाद युवकों ने गाली-गलौज करते हुए पत्थरों से उन पर हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Bareily News: पशु चराकर लौट रहे किसान से मारपीट

Bareily News: क्योलड़िया। क्योलड़िया के गांव बैवाही निवासी भगवान दास बुधवार शाम भैंसों को चराकर घर लौट रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान एक बाइक पर सवार चार युवक, जो कि शराब के नशे में थे, तेज गति से बाइक चलाते हुए पास से निकले। युवकों को सावधानी से बाइक चलाने की बात कही।आरोप है कि इतना कहते ही चारों युवक गाली-गलौज करने लगे और ईंट-पत्थरों से उन पर हमला कर दिया। मारपीट में किसान के सिर पर गंभीर चोट आई और चार दांत भी हिल गए। घटना की तहरीर किस की ओर से थाना क्योलड़िया में दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।