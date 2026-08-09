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Bareily News: आधी रात महिला की पिटाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: मीरगंज के शीशमखेड़ा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर अहमद रजा और मो. नवी ने नाजरीन पत्नी गुलाम नव पर हमला किया। नाजरीन को चोटें आईं और ग्रामीणों ने उनकी मदद की। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए हैं। नाजरीन ने पुलिस को शिकायत दी, और उन पर केस दर्ज किया गया है।

Bareily News: आधी रात महिला की पिटाई

Bareily News: मीरगंज। शीशमखेड़ा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर गुरुवार की रात 12.00 बजे अहमद रजा एवं मो. नवी ने नाजरीन पत्नी गुलाम नव से गाली गलौज कर मारपीट की। इससे नाजरीन घायल हो गईं। ग्रामीणों ने उन्हें बचाया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। घायल ने पुलिस को बताया कि आरोपी उन्हें आए दिन प्रताड़ित करते हैं। उनका जीना हराम कर रखा है। पुलिस ने नाजरीन की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

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