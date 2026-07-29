Bareily News: बच्चे को गाली देने की शिकायत करने पर चाचा ताऊ को किया घायल
Bareily News: शाही, संवाददाता।थाना शाही क्षेत्र के गांव हल्दी कला में मासूम भतीजे को गाली देने की शिकायत करने गए चाचा और ताऊ को लोगों लाठी-डंडों और लात-घूंसों से ला
Bareily News: शाही, संवाददाता। थाना शाही क्षेत्र के गांव हल्दी कला में भतीजे को गाली देने की शिकायत करने गए चाचा-ताऊ को लोगों लाठी-डंडों और लात-घूंसों से लाठी डंडो से पीटा मारपीट में दोनों घायल हो गए। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। 27 जुलाई की शाम करीब पांच बजे गांव हल्दी कला निवासी विनोद पुत्र रामपाल का 8 वर्षीय भतीजा अनिकेत पड़ोस में रहने वाले मुरारी लाल की पत्नी को बुलाने गया था। आरोप है कि इसी दौरान मुरारी लाल के बेटे मुनीश ने अनिकेत को बेवजह गंदी गंदी गालियां देकर मारपीट की।
रोता हुआ अनिकेत घर पहुंचा। उसने चाचा को पूरी बात बताई। भतीजे के साथ हुई बदसलूकी का विरोध करने विनोद मुनीश के घर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद मुरारी लाल, छोटू और खेम पाल भी गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर चारों ने मिलकर विनोद को लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। बीच-बचाव करने आए विनोद के भाई रामकिशोर को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा। हमले में रामकिशोर के सिर में चोटें आई हैं। घटना के बाद घायलों ने शाही थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मुनीश, मुरारी लाल, छोटू और खेम पाल निवासी ग्राम हल्दी कला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।
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