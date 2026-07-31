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Bareily News: पशु चराकर लौट रहे किसान से मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: क्योलड़िया के बैवाही गांव में भगवान दास पर शराब के नशे में बाइक चला रहे चार युवकों ने हमला किया। युवक बाइक चलाने की सलाह देने पर गाली-गलौज करते हुए उनकी पिटाई करने लगे, जिससे भगवान दास को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

Bareily News: पशु चराकर लौट रहे किसान से मारपीट

Bareily News: क्योलड़िया। क्योलड़िया के गांव बैवाही निवासी भगवान दास बुधवार शाम भैंसों को चराकर घर लौट रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान एक बाइक पर सवार चार युवक, जो कि शराब के नशे में थे, तेज गति से बाइक चलाते हुए पास से निकले। युवकों को सावधानी से बाइक चलाने की बात कही।आरोप है कि इतना कहते ही चारों युवक गाली-गलौज करने लगे और ईंट-पत्थरों से उन पर हमला कर दिया। मारपीट में किसान के सिर पर गंभीर चोट आई और चार दांत भी हिल गए। घटना की तहरीर किस की ओर से थाना क्योलड़िया में दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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