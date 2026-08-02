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Bareily News: महिला से मारपीट व अश्लील हरकत का लगाया आरोप, मारपीट में महिला का भाई घायल ,चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: महिला से मारपीट व अश्लील हरकतों का आरोप, मुकदमा दर्ज महिला से मारपीट व अश्लील हरकतों का आरोप, मुकदमा दर्ज

Bareily News: महिला से मारपीट व अश्लील हरकत का लगाया आरोप, मारपीट में महिला का भाई घायल ,चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज

Bareily News: हाफिजगंज | थाना हाफिजगंज क्षेत्र के एक गांव की महिला के साथ मारपीट, अभद्रता और अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर हाफिजगंज पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में महिला ने बताया कि 30 जुलाई की शाम उसका भाई बाजार से सामान लेकर बाइक से लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में गांव के एक व्यक्ति ने पहले उससे गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने धारदार हथियार से उसके भाई के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

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शिकायत पर दबंग ने भी उसके साथ भी मारपीट की। आरोप है कि एक युवक ने उसे जमीन पर गिरा कर उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना में महिला और उसके भाई दोनों को गंभीर चोटें आई । घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु सीएससी नवाबगंज भेजाप्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी

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