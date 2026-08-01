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Bareily News: दबंगों ने रास्ते में रोक कर की मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। थाना क्षेत्र के गांव सोरहा मे रास्ता मे रोक कर दबंगों ने एक व्यक्ति के साथ की। पुलिस ने दो आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया

Bareily News: दबंगों ने रास्ते में रोक कर की मारपीट

Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। गांव सोरहा में रास्ता में रोककर दबंगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। पुलिस ने दो आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया। ग्राम पंथरा शाही निवासी हरनाम सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि गुरुवार शाम को वह भोजीपुरा के अस्पताल से मरीज को देखकर घर लौट रहे थे। आरोप है कि सोराहा मोड़ पर कैथोला निवासी ओमप्रकाश एवं पप्पू उर्फ गंगाराम खड़े थे। दोनों ने उन्हें रोककर कंबाइन चलाने न आने पर नाराजगी जताई हुए कहा उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। विरोध पर दोनों ने हरनाम सिंह का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया।

कंबाइन में रखी लोहे की सरिया सिर पर हमला कर दिया। आरोपियों ने गाली-गलौज कर लात-घूंसों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी। जिससे हरनाम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

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