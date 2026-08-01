Bareily News: दबंगों ने रास्ते में रोक कर की मारपीट
Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। थाना क्षेत्र के गांव सोरहा मे रास्ता मे रोक कर दबंगों ने एक व्यक्ति के साथ की। पुलिस ने दो आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया
Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। गांव सोरहा में रास्ता में रोककर दबंगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। पुलिस ने दो आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया। ग्राम पंथरा शाही निवासी हरनाम सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि गुरुवार शाम को वह भोजीपुरा के अस्पताल से मरीज को देखकर घर लौट रहे थे। आरोप है कि सोराहा मोड़ पर कैथोला निवासी ओमप्रकाश एवं पप्पू उर्फ गंगाराम खड़े थे। दोनों ने उन्हें रोककर कंबाइन चलाने न आने पर नाराजगी जताई हुए कहा उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। विरोध पर दोनों ने हरनाम सिंह का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया।
कंबाइन में रखी लोहे की सरिया सिर पर हमला कर दिया। आरोपियों ने गाली-गलौज कर लात-घूंसों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी। जिससे हरनाम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।