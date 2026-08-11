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Bareily News: महिला पर रंजिश में धारदार हथियार से किया हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: मीरगंज के नगरिया कल्यानपुर में कुछ लोगों ने महिला प्रेमवती पर हमला किया। धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर घायल कर दिया। जब प्रेमवती का पुत्र अस्पताल से लौटे, तो आरोपी फिर से घर में घुस आए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

Bareily News: महिला पर रंजिश में धारदार हथियार से किया हमला

Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। नगरिया कल्यानपुर में कुछ लोगों ने घर में घुसकर महिला की पिटाई कर दी। सिर पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। अस्पताल से लौटने पर पुत्र पर हमला करने के लिए आरोपी दोबारा घर में घुस गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। क्षेत्र के गांव नगरिया कल्यानपुर की प्रेमवती का कुछ दिनों पूर्व गांव के कुछ लोगों से विवाद हो गया था। प्रेमवती ने मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों व थाने में की थी। इसी रंजिश में सोमवार की सुबह कुछ लोग उसके घर में घुस गए। आरोप है कि लोगों ने प्रेमवती की पिटाई कर दी।

उन्होंने धारदार हथियार से सिर पर वारकर घायल कर दिया।परिजनों की सूचना पर डॉयल 112 पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिजन घायल को सीएचसी ले गए। वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रेमवती के पुत्र के अस्पताल से लौटने पर आरोपी दोबारा मारपीट करने उसके घर में घुस गए। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। घायल के पुत्र पप्पू मौर्य ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने पुत्र की तहरीर पर आरोपी महेश उर्फ पिंटू, राजेश उर्फ राजू, टिंकू उर्फ अशोक एवं कुसुम निवासी नगरिया कल्यानपुर पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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