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Bareily News: शराबियों ने राहगीर को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बिशारतगंज। गांव के पास शराब पी रहे कुछ शराबियों ने एक राहगीर को बेवजह मारपीट कर दिया। मामले की तहरीर दी है।

Bareily News: शराबियों ने राहगीर को पीटा

Bareily News: बिशारतगंज। गांव बेहटा बुजुर्ग गांव के देवेंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि गुरुवार की शाम मझगवां से घर जा रहा था। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे गांव के ही लड़के शराब पी रहे थे और झगड़ा कर रहे थे। युवक ने कह दिया कि झगड़ा मत करो इसी बात पर उनमें से कुछ लड़के उसे पीटने लगे जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल का मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी है।

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