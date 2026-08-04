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Bareily News: मनौना में जलभराव और करंट का ग्रामीणों में खौफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: आंवला। नगर के समीपवर्ती गांव मनौना के ग्रामीणों ने गांव में जलभराव की समस्या और हादसों के खतरे को लेकर उपजिलाधिकारी सुशील कुमार मिश्रा को एक ज्ञापन सौ

Bareily News: मनौना में जलभराव और करंट का ग्रामीणों में खौफ

Bareily News: आंवला। नगर के समीपवर्ती गांव मनौना के ग्रामीणों ने गांव में जलभराव की समस्या और हादसों के खतरे को लेकर उपजिलाधिकारी सुशील कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने मस्जिद के पीछे वाले मुख्य रास्ते का जल्द से जल्द निर्माण कराने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था की मांग की है।​ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि गांव के मोहल्ला मस्जिद के पीछे जाने वाले रास्ते पर लंबे समय से भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जलभराव के कारण रास्ते में गहरे-गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे पानी की निकासी न होने के कारण आवागमन पूरी तरह ठप पड़ा है।

जिस रास्ते पर पानी भरा है, वहीं बिजली के ट्रांसफॉर्मर का खंभा लगा हुआ है। जलभराव के कारण खंभे से पानी में करंट उतरने का हर समय खतरा बना रहता है। पूर्व में भी इस करंट की चपेट में आने से कई मवेशियों की मौत हो चुकी है।

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