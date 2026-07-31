Bareily News: चौपाल कर कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण कराने की अपील

Bareily News: शेरगढ़। ग्राम पंचायत मोहिद्दीनपुर में एडीओ सांख्यिकी एवं ग्राम पंचायत सचिव ग्राम प्रशासक की मौजूदगी में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की अपील की गई।एडीओ सांख्यिकी अरुण वार्ष्णेय ने प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लाभार्थियों से योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं एडीओ कृषि डॉ. हरनंदन प्रसाद ने किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान ग्राम पंचायत मोहिद्दीनपुर में अंत्येष्टि स्थल निर्माण के लिए लेखपाल की उपस्थिति में भूमि का चिन्हांकन भी कराया गया।