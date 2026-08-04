Bareily News: दावत में सब्जी को लेकर विवाद, लाठी से पीटकर बुजुर्ग की हत्या
Bareily News: बरेली में नामकरण संस्कार की दावत के दौरान सब्जी को लेकर विवाद हुआ, जो खूनी संघर्ष में बदल गया। लाठी-डंडों से हमला कर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Bareily News: दावत में सब्जी को लेकर विवाद, लाठी से पीटकर बुजुर्ग की हत्या बरेली, मुख्य संवाददाता। फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के गांव रधौली कला में नामकरण संस्कार की दावत के दौरान मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। इस दौरान लाठी-डंडे से प्रहार कर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई जबकि कुछ अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है।
घटना का विवरण
रधौली गांव निवासी धर्मपाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके छोटे भाई अवनीश के बेटे के नामकरण संस्कार के उपलक्ष्य में सोमवार रात दावत चल रही थी। आरोप है कि रात करीब नौ बजे गांव का विजय थाली लेकर हलवाई के पास सब्जी लेने पहुंचा। इस पर धर्मपाल के पिता सुखपाल ने उससे कहा कि जहां लोग भोजन कर रहे हैं, वहीं से सब्जी ले ले। इसी बात पर विजय नाराज हो गया और थाली फेंककर गाली-गलौज करते हुए हाथापाई करने लगा। आरोप है कि कुछ ही देर में विजय के भाई मानसिंह, विनोद और मुकेश भी लाठी-डंडे लेकर पहुंच गए और धर्मपाल के भाई लक्ष्मीचंद पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे सुनील कुमार, सूरजपाल और मुन्नालाल भी घायल हो गए। इसी दौरान लाठी लगने से धर्मपाल के पिता सुखपाल मूर्छित होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट : थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि मारपीट की घटना में एक बुजुर्ग की मौत हुई है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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