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Bareily News: सावन के सभी सोमवार को विद्यालयों में अवकाश की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि सावन के माह के प्रत्येक सोमवार को स्कूलों में अवकाश घोषित किया जाए। इससे कछला बदायूं से जल लाने वाले कांवरियों के चलते होने वाले यात यातायात की समस्या का समाधान हो सकेगा।

Bareily News: सावन के सभी सोमवार को विद्यालयों में अवकाश की मांग

Bareily News: उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नरेश गंगवार के नेतृत्व में जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। ज्ञापन के माध्यम से सभी ने बताया कि सावन के सोमवार को कांवरियों द्वारा गंगाजी कछला बदायूं से जल लेकर जिले के विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक करने को आते हैं। ऐसे में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश रास्तों में जाम की स्थिति हो जाती है। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि इसमेंबदायूं रोड प्रमुख है। इस रोड से जाने वाले शिक्षको को स्कूल पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए सावन मास के प्रत्येक सोमवार को अत्यधिक भीड़ जाम हो जाती है।

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इस कारण सोमवार को सुरक्षा दृष्टि से सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाए। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा को ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से केसी पटेल, बलवीर सिंह, भारत वीर सिंह, पुष्प राज गंगवार, बिजेन्द्र गुर्जर, अनिल कुमार सिंह, हरीश गंगवार, मों यूनुस, गिरिवर सिंह, विनोद कुमार, मृदुला गंगवार समेत अन्य रहे। इसी प्रकार भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय सह संयोजक महेश चंद्र पांडेय ने डीएम को पत्र लिखते हुए सावन के चारों सोमवार को अवकाश घोषित करने की मांग की है।

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