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Bareily News: स्टेडियम में बाहरी शौकिया खिलाड़ियों को देना होगा 710 रुपये प्रतिमाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: उत्तर प्रदेश के खेल निदेशालय ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में 18 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है। वार्षिक शुल्क 610 रुपये है। 18 वर्ष से अधिक आयु के बाहरी खिलाड़ियों के लिए कुल शुल्क 710 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। शुल्क से संबंधित शिकायतें क्रीड़ा अधिकारी को की जा सकती हैं।

Bareily News: स्टेडियम में बाहरी शौकिया खिलाड़ियों को देना होगा 710 रुपये प्रतिमाह

Bareily News: खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के निर्देश पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल, ताइक्वांडो, तीरंदाजी, वॉलीबॉल और हॉकी के प्रशिक्षण शिविर संचालित होते हैं, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए 610 रुपये वार्षिक शुल्क निर्धारित है। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी चंचल मिश्रा ने बताया कि स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के बाहरी शौकिया खिलाड़ियों के लिए 200 रुपये विभागीय शुल्क, 500 रुपये जिला खेल एवं प्रोत्साहन समिति शुल्क और 10 रुपये पंजीकरण शुल्क समेत कुल 710 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। अधिक शुल्क वसूले जाने की शिकायत क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी से की जा सकती है।

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