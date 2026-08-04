Bareily News: राज्यपाल आज राजधानी एक्सप्रेस आएंगी बरेली, जंक्शन पर सुरक्षा टीमें अलर्ट
Bareily News: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल 4 अगस्त को बरेली आ रही हैं। उनके आगमन के लिए जंक्शन पर सुरक्षा और तैयारियाँ की गई हैं। एक नंबर प्लेटफार्म पर सेफ रूम तैयार किया गया है। वे रुहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस और अन्य सुरक्षा बल तैनात रहेंगे।
Bareily News: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के बरेली आगमन को लेकर जंक्शन पर तैयारियां पूरे दिन चलीं। चार अगस्त मंगलवार की सुबह को राजधानी एक्सप्रेस से राज्यपाल आएंगी। उनके लिए एक नंबर प्लेटफार्म पर सेफ रूम तैयार किया गया है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं। पूरे दिन अधिकारी जंक्शन पर तैयारियों में लगे रहे। रंगाई-पुताई और साफ-सफाई आदि की गई। सुरक्षा प्लान पर चर्चा की गई। सोमवार को रुहेलखंड विश्वविद्यालय में सीक्षांत समारोह है। मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदी बेन पटेल होंगी। राज्यपाल सोमवार को लखनऊ से बरेली डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (20503) से सुबह 9:00 बजे पहुंचेंगी। उनके स्वागत और सुरक्षा आदि संबंधी विशेष तैयारियां जंक्शन पर की गई हैं।
सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में राज्यपाल के आगमन एवं प्रोटोकॉल के संबंध में बैठक की गई। यह संयुक्त रूप बैठक हुई। जिसमें जिला प्रशासन, रेलवे, पुलिस और रुहेलखंड विश्वविद्यालय की टीम रही। जंक्शन पर डयूटी और तैयारियों पर चर्चा की गई। राज्यपाल के लिए जंक्शन के एक नंबर प्लेटफार्म पर ही सेफ्टी रूम बना गया है। जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था में आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस, बम स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड की टीमें रहेंगी। दीक्षांत समारोह के बाद राज्यपाल आंनदी बेन पटेल वापसी में (20504) राजधानी एक्सप्रेस से जाएंगी।
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