Bareily News: उलेमा की तकरीरों के लिए तय खास विषय, अमन, शिक्षा, सामाजिक सुधार पर फोकस

Bareily News: इस्लामिया मैदान में आयोजित होने वाले उर्स-ए-रजवी में देश-विदेश से आने वाले उलेमा और वक्ताओं की तकरीरों के लिए इस बार विशेष विषय निर्धारित किए गए हैं। इन विषयों के माध्यम से दीनी तालीम के साथ-साथ सामाजिक सुधार, पर्यावरण संरक्षण, अमन-शांति और नैतिक मूल्यों का संदेश दिया जाएगा। उर्स की तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर दरगाह प्रमुख सुब्हानी मियां और सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन मियां की अध्यक्षता में मदरसा मंजरे इस्लाम में बैठक हुई। बैठक में सैय्यद आसिफ मियां, मुफ्ती अकील रजवी, मुफ्ती सलीम नूरी, मुफ्ती सैय्यद कफील हाशमी सहित मदरसे के उलेमा और शिक्षक मौजूद रहे। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि हर वर्ष उर्स के मंच से देश-विदेश के सुन्नी, सूफी, खानकाही और बरेलवी मुसलमानों तक विशेष पैगाम पहुंचाया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी उलेमा की तकरीरों के लिए विभिन्न समसामयिक और धार्मिक विषय तय किए गए हैं। उलेमा अपनी तकरीरों में इस्लाम के फराइज और उन पर अमल, कुरआन और पैगंबर की तालीम के अनुरूप जिंदगी, मजहब और मसलक की हिफाजत, मसलक-ए-आला हजरत की शिक्षा, अहले सुन्नत वल जमात और खानकाहों में एकता की आवश्यकता पर विशेष प्रकाश डालेंगे। इसके अलावा मुस्लिम बेटियों की सुरक्षा और सही मार्गदर्शन, बच्चों की शिक्षा और संस्कार, नशाखोरी, जुआ, महिलाओं पर अत्याचार, बढ़ती दुष्कर्म की घटनाएं, सूद आधारित कारोबार, आपसी विवाद जैसी सामाजिक बुराइयों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम समाज की भागीदारी बढ़ाने, शादियों में फिजूलखर्ची रोकने और निकाह को आसान बनाने का संदेश भी दिया जाएगा.