Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: मुख्य सचिव और डीजीपी सर्किट हाउस पहुंचे, कांवड़ यात्रा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक बरेली में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और कानून-व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो सके।

Bareily News: मुख्य सचिव और डीजीपी सर्किट हाउस पहुंचे, कांवड़ यात्रा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा

Bareily News: मुख्य सचिव और डीजीपी सर्किट हाउस पहुंचे, कांवड़ यात्रा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा बरेली, मुख्य संवाददाता। प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक गुरुवार को बरेली के सर्किट हाउस पहुंच गए। यहां वे बरेली और मुरादाबाद मंडल के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा: सर्किट हाउस में मुख्य सचिव-डीजीपी की समीक्षा बैठक आज

बैठक में चर्चाएँ

बैठक में दोनों मंडलों के नौ जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली जोन की दोनों रेंज के डीआईजी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, कानून-व्यवस्था और आगामी चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होगी। संवेदनशील मार्गों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, रूट डायवर्जन और यातायात संचालन को लेकर तैयारियों का आकलन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Bareily News: कांवड़ियों की सुरक्षा को कांवड यात्रा मार्ग से घाट तक रहेगी पुलिस की नजर

विशेष रणनीतियाँ

साथ ही सड़क दुर्घटनाओं और नदी-नहरों में डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। अधिकारियों के बीच अंतर-जनपदीय और अंतर-मंडलीय समन्वय को और मजबूत बनाने पर भी विशेष जोर रहेगा, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

आपदा प्रबंधन और सुरक्षा

बैठक में आपदा प्रबंधन, आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता, पुलिस बल की तैनाती और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी। बैठक के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारु और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक कदमों पर बल देंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन-कौन अधिकारी बैठक में शामिल होंगे?
बैठक में दोनों मंडलों के नौ जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली जोन की दोनों रेंज के डीआईजी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
ये भी पढ़ें:Hapur News: कांवड़ यात्राः शिवभक्तों की सेवा और सुरक्षा का तैयार किया मास्टर प्लान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।