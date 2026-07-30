Bareily News: मुख्य सचिव और डीजीपी सर्किट हाउस पहुंचे, कांवड़ यात्रा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा
Bareily News: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक बरेली में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और कानून-व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो सके।
Bareily News: मुख्य सचिव और डीजीपी सर्किट हाउस पहुंचे, कांवड़ यात्रा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा बरेली, मुख्य संवाददाता। प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक गुरुवार को बरेली के सर्किट हाउस पहुंच गए। यहां वे बरेली और मुरादाबाद मंडल के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।
बैठक में चर्चाएँ
बैठक में दोनों मंडलों के नौ जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली जोन की दोनों रेंज के डीआईजी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, कानून-व्यवस्था और आगामी चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होगी। संवेदनशील मार्गों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, रूट डायवर्जन और यातायात संचालन को लेकर तैयारियों का आकलन किया जाएगा।
विशेष रणनीतियाँ
साथ ही सड़क दुर्घटनाओं और नदी-नहरों में डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। अधिकारियों के बीच अंतर-जनपदीय और अंतर-मंडलीय समन्वय को और मजबूत बनाने पर भी विशेष जोर रहेगा, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
आपदा प्रबंधन और सुरक्षा
बैठक में आपदा प्रबंधन, आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता, पुलिस बल की तैनाती और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी। बैठक के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारु और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक कदमों पर बल देंगे।
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