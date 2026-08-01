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Bareily News: चार्जिंग स्टेशन के सामने से गिरताऊ कैंटीलीवर हटाया, टला हादसे का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: स्वालेनगर नगर में चार्जिंग स्टेशन के सामने जर्जर कैंटीलीवर को सुरक्षा कारणों से हटा दिया गया है। नगर निगम की टीम ने आवश्यक सुरक्षा इंतजाम के साथ कैंटीलीवर को निकाला। स्थानीय लोगों की लंबे समय से हटाने की मांग के बाद, यह कदम दुर्घटनाओं की संभावना को कम करता है।

Bareily News: चार्जिंग स्टेशन के सामने से गिरताऊ कैंटीलीवर हटाया, टला हादसे का खतरा

Bareily News: स्वालेनगर नगर स्थित चार्जिंग स्टेशन के सामने लगे जर्जर और गिरताऊ संकेतिक कैंटीलीवर को सुरक्षा की दृष्टि से हटा दिया गया। कैंटीलीवर की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी, जिससे कभी भी हादसा होने की आशंका बनी हुई थी। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कैंटीलीवर को सुरक्षित तरीके से हटाया। कार्रवाई के दौरान आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए, ताकि यातायात और आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से जर्जर कैंटीलीवर को हटाने की मांग की थी। इसके हटने से राहगीरों और वाहन चालकों को राहत मिली है तथा संभावित दुर्घटना का खतरा भी टल गया है।

राजस्व निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर जर्जर संरचनाओं को चिन्हित कर उन्हें समयबद्ध तरीके से हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी।

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