Bareily News: टेबल टेनिस अंडर-17 में जीआईसी विजेता
Bareily News: बरेली में आयोजित जनपदीय विद्यालयी बालक टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जीआईसी बरेली ने अंडर-17 वर्ग में जीत हासिल की, जबकि जय नारायाण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उपविजेता रहा। प्रतियोगिता में 6 स्कूलों की 13 टीमों ने भाग लिया। मंडल टीम का चयन खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर किया गया।
Bareily News: बरेली। पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज बरेली में जनपदीय विद्यालयी बालक टेबल टेनिस प्रतियोगिता के अंडर-17 वर्ग में जीआईसी विजेता और जय नारायाण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उपविजेता रहा। प्रतियोगिता में कुल तीन वर्गों में जनपद के 6 स्कूलों की 13 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में जय नारायाण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अंडर-19 और अंडर-14 वर्ग में विजेता एवं अंडर-17 में उपविजेता रहा। वहीं जीआईसी बरेली अंडर-17 में विजेता और अंडर-19 में उपविजेता रहा। इसके अलावा अंडर-14 वर्ग में विष्णु इंटर कॉलेज उपविजेता रहा। खिलाड़ियों प्रदर्शन के आधार पर मंडल टीम का चयन किया गया, जो 11 अगस्त को जीआईसी बरेली में आयोजित होने वाली मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी।
प्रतियोगिता का संचालन मंडलीय क्रीड़ा सचिव नईम अहमद ने किया। निर्णायक की भूमिका में आरिफ शाह, मोहम्मद शान, पुष्पेंद्र रहे। सभी विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को उप प्रधानाचार्य कुसुमलता राजपूत एवं डॉ. गजराम सिंह, कमल तिवारी, विजय यादव ने को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
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