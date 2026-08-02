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Bareily News: दो लोगों को अकारण थाने में रखा, सुबह छोड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: शाही थाना क्षेत्र के गांव हल्दी कला में पुलिस ने वृद्ध हरिराम और पड़ोसी गेंदन लाल को रातभर थाने में रखा। योगेश ने आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की है। आरोप है कि प्रधानी की रंजिश के चलते पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया।

Bareily News: दो लोगों को अकारण थाने में रखा, सुबह छोड़ा

Bareily News: दुनका,संवाददता। शाही थाना क्षेत्र के गांव हल्दी कला में शुक्रवार की रात में 8:30 बजे हल्दीकला चौकी पुलिस गांव के वृद्ध हरिराम और पड़ोसी गेंदन लाल को बाइक सहित उठाकर थाने ले गई। उन्हें रात भर थाने में रखा। दोनों को शनिवार की सुबह पुलिस ने छोड़ा। मामले की शिकायत आइजीएसएस पोर्टल पर की है।

शिकायत

योगेश पुत्र अजय निवासी किलरोड थाना मासरौली जिला रोहतक ने पुलिस महानिरीक्षक से आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की है। शिकायत में उन्होने कहा है मेरा भाई 29 जुलाई को अपने मित्र गेंदन लाल निवासी हल्दी कला के घर बाइक से आया था। दोनों हरियाणा के ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं। मेरा भाई सत्यनारायण उर्फ आकाश शराब का नशा करता है।

पुलिस की कार्रवाई

शिकायत में कहा है मेरे पिता ने गेदन लाल को फोन कर बाइक भाई को देने से मना कर दिया था। कहा बाइक योगेश ले जाएगा। मेरा भाई दूसरे वाहन से रोहतक चला पहुंच गया । प्रधानी की रंजिश में प्रधान ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने गेंदन लाल की एक न सुनी। पुलिस गेंदन लाल और उनके पड़ोसी हरिराम को बाइक सहित उठाकर थाने ले गई।

ग्रामीणों की स्थिति

दोनों गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं। योगेश ने पुलिस महानिरीक्षक से जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष शाही देवेन्द्र सिंह ने बताया चौकी इंचार्ज हल्दी कलां दो व्यक्तियों को पूछताछ को लाए थे। जांच में सब सही पाए जाने पर उन्हें छोड़ दिया गया।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

योगेश ने शिकायत कौन से पोर्टल पर की थी?
योगेश ने आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की थी।
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