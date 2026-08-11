Bareily News: दो मोबाइल चोर गिरफ्तार
Bareily News: पुलिस ने सोमवार को दो युवकों को चोरी के मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। रविवार रात मनौना धाम पर आकाश का मोबाइल चोरों ने चुरा लिया था। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों की जानकारी के आधार पर आरोपियों को पहचानकर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम शनि और गौरव हैं।
Bareily News: आंवला। पुलिस ने सोमवार को दो युवकों को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जेल भेज दिया गया है। सोमवार को ग्राम गुलेली निवासी आकाश ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रविवार की रात मनौना धाम पर खड़े ऑटो में रखा उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया था। घटना के बाद पीड़ित ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और स्थानीय लोगों की मदद से संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की ओर से कड़ाई से पूछताछ और तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद हुआ। आरोपियों ने अपना नाम शनि तथा गौरव निवासी मनौना बताया।
इस कार्रवाई में उप-निरीक्षक सोमपाल सिंह तथा कांस्टेबल अभिनव कुमार शामिल रहे।
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