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Bareily News: इफ्को के समीप ट्रक चालक की मौत, शव पोस्टमार्टम को भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: भमोरा। सोमवार की शाम इफको मैटेरियल गेट के धर्म कांटे की ओर खाद लोड करने के लिए खडे ट्रक के पास अचानक गिरे चालक की इफ्को के अस्पताल में मौत हो गई। सूचन

Bareily News: इफ्को के समीप ट्रक चालक की मौत, शव पोस्टमार्टम को भेजा

Bareily News: भमोरा। सोमवार की शाम इफ्को मैटेरियल गेट के धर्म कांटे की ओर खाद लादने के लिए खड़े ट्रक के पास वाहन से उतर रहा चालक गिर पड़ा। इफ्को के अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे चालक के परिवारवालों ने इसे हादसा बताया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना वजीरगंज के गांव पेपल निवासी जयवीर भारती ने बताया कि उसके पिता राजेंद्र (55 वर्ष) महेश का ट्रक चलाते थे। सोमवार की शाम वह ट्रक में खाद लादने के लिए इफ्को के मैटेरियल गेट के अंदर बने धर्म कांटे की ओर ट्रक ले गए। ट्रक खड़ा करने के बाद नीचे उतर रहे थे, तभी अचानक गिर पड़े।

उन्हें गिरा देख उनके साथी चालकों में भगदड़ मच गई।ट्रक मालिक महेश के साथ पिता को बेहोशी की हालत में इफ्को टाउनशिप के अस्पताल ले गए, जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर वह अपने परिवारजनों के साथ टाउनशिप के अस्पताल में पहुंचा तो देखा तो उसके पिता की लाश रखी हुई थी। मृतक के दो बेटे व चार बेटियां हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिंह ने बताया कि चालक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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