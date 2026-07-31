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Bareily News: द्वितीय पुण्यतिथि पर याद किए गए रविंद्र सिंह यादव उर्फ रवि बाबू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। कृषक समाज इंटर कॉलेज मे विद्यालय परिवार द्वारा पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय

Bareily News: द्वितीय पुण्यतिथि पर याद किए गए रविंद्र सिंह यादव उर्फ रवि बाबू

Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। कृषक समाज इंटर कॉलेज मे विद्यालय परिवार द्वारा पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय रविंद्र सिंह यादव उर्फ रवि बाबू की प्रथम पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुण्यतिथि पर उनकी पत्नी आशा यादव व पुत्र बधू सीमा यादव, भाई नरेश प्रताप सिंह यादव एवं पौत्र अनंत सिंह यादव और विद्यालय के प्रधानाचार्य सतेंद्र पाल सिंह की मौजूदगी में स्वर्गीय रवि बाबू की पुण्यतिथि पर यज्ञ का आयोजन कराया गया। परिजनों द्वारा और विद्यालय परिवार के सदस्यों द्वारा आहुतियां डालकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की।

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