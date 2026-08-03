Bareily News: खनन विभाग द्वारा रेता-बजरी गाड़ियों से अवैध वसूली,उत्पीड़न का विरोध
Bareily News: बरेली में ट्रांसपोर्ट यूनियन ने अवैध वसूली और खनन अधिकारियों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री की सख्ती के बावजूद, ट्रक चालकों पर 5 हजार रुपये प्रति ट्रक सुविधा शुल्क लगाने का दबाव है। यूनियन ने अधिकारियों को ज्ञापन देकर शिकायत करने का निर्णय लिया।
Bareily News: बरेली। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट यूनियन के महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला के नेतृत्व में महानगर कार्यालय नरकुलागंज में एक आवश्यक बैठक हुई। जिसमें पदाधिकारियों ने बरेली में मंडलीय खनन अधिकारी और जिला खनन अधिकारी द्वारा अवैध वसूली और ट्रांसपोर्टर्स के उत्पीड़न के विरोध में आवाज बुलंद कर विरोध जताया।
बैठक की मुख्य बातें
महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूरे प्रदेश में अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद बरेली के खनन अधिकारियों द्वारा उत्तराखंड से आने वाले सैकड़ों ट्रकों को आईएसटीपी(खनन शुल्क)की रसीद न कटवाकर बल्कि 5 हजार रुपए प्रति ट्रक सुविधा शुल्क देकर ट्रकों को निकालने का दवाब बनाया जाता है। जिससे ट्रांसपोर्टर्स का उत्पीड़न हो रहा है और जो ट्रांसपोर्टर ईमानदारी से व्यापार करना चाहते हैं, उसका व्यापार ठप होने की कगार पर है। यूनियन कमिश्नर और डीएम को ज्ञापन देकर लखनऊ मुख्यमंत्री को बरेली में अवैध खनन और अवैध वसूली की शिकायत की जाएगी।
अधिकारियों की चेतावनी
महामंत्री दीपक द्विवेदी एवं कोषाध्यक्ष सरदार प्रभजीत सिंह ने संयुक्त रूप से बताया,उत्तराखंड से आने वाले प्रत्येक रेता बजरी के ट्रक आई (आईएसटीपी) की रसीद कटा कर ही लाएं यदि खनन विभाग द्वारा उत्पीड़न या अवैध वसूली की जाएगी तो इसकी शिकायत आला अधिकारियों से करेंगे।बैठक में महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला,दीपक द्विवेदी,सरदार प्रभजीत सिंह, प्रदीप सक्सेना,सोनू मौर्य,हेमंत, सुमित रघुवंशी,अनिल राजपूत, रामा शंकर आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।