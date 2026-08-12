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Bareily News: टीआई ने लिखा बिना जांच 10 कुंतल लगेज, विरोध पर भागे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली, वरिष्ठ संवाददाता परिवहन निगम बरेली के टीआई ने बिना किसी जांच पड़ताल के पीलीभीत डिपो की बस यूपी 75 एचटी 4039 में 10 कुंतल लगेज की रिपोर्ट बना दी

Bareily News: टीआई ने लिखा बिना जांच 10 कुंतल लगेज, विरोध पर भागे

Bareily News: बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। परिवहन निगम बरेली के टीआई ने बिना किसी जांच पड़ताल के पीलीभीत डिपो की बस यूपी 75 एचटी 4039 में 10 क्विंटल लगेज की रिपोर्ट बना दी। जब लगेज का वजन कराया गया तो 4.70 क्विंटल ही निकला। जब विरोध किया तो टीआई वहां से भाग गये। इस मामले की आरएम से शिकायत की गई है। चालक परिचालक ने अधिकारियों को बताया, पीलीभीत डिपो की बस यूपी 78 एचटी 4039 पीलीभीत से मथुरा की ओर जा रही थी। परिचालक ने बस में करीब 500 किलो लगेज रख लिया। नवाबगंज के पास खमरिया पुल के पास बरेली टीआई प्रदीप कुमार ने बस को चेक कर लिया।

अनुमान के आधार पर पांच कुंतल लगेज और पांच डब्ल्यूटी का चार्ज बना दिया। परिचालक ने विरोध किया तो वहां हंगामा हो गया। सवारियां दूसरी बस में शिफ्ट कराकर भेज दी गई। हंगामा बढ़ते देखकर टीआई प्रदीप कुमार वहां से भाग गये। सूचना पर पीलीभीत डिपो के केंद्र प्रभारी अमित सक्सेना पहुंचे तो लगेज का बजन कराया गया। लगेज का बजन 4.70 किलो निकला। चालक परिचालक ने मामले की शिकायत आरएम और एआरएम से की है।

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