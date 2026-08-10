Bareily News: ट्रांसजेंडर को नग्न करके पीटा, जिम संचालक पर रिपोर्ट
Bareily News: बाइक में तोड़फोड़ को लेकर विवाद के चलते जिम संचालक ने ट्रांसजेंडर के साथ मारपीट की। जिम के बाहर विवाद के बाद कपड़े उतारकर वीडियो बनाया गया। ट्रांसजेंडर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है।
Bareily News: बाइक में तोड़फोड़ से शुरू हुए विवाद को लेकर जिम संचालक ने ट्रांसजेंडर को बुलाकर अपने साथियों के साथ मारपीट की। साथियों की मदद से ट्रांसजेंडर और उसके साथियों के कपड़े उतरवाकर मारपीट करने के साथ ही वीडियो बनाकर वायरल कर दिए। इस मामले में कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले ट्रांसजेंडर ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार सुबह मुंहबोले भाई ने फोन करके बताया कि रामपुर बाग स्थित हीलियोस जिम के बाहर उसकी बाइक तोड़ दी गई है। इस पर वह अपने दो साथियों के साथ जिम पहुंची और संचालक अश्वनी शर्मा से बात की। अश्वनी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही गाड़ी तोड़ने वाले का पता चलेगा, वह उन्हें बता देंगे। ट्रांसजेंडर का आरोप है कि उसी रात करीब 10 बजे उनके एक साथी के पास जिम संचालक अश्वनी के साथी का फोन आया और कहा कि गाड़ी तोड़ने वाले का पता चल गया है। आरोप है कि उसके बुलावे पर वह अपनी दो साथियों के साथ जिम पहुंची तो वहां मौजूद अश्वनी शर्मा, सुशील, अंकित, अजय और तीन-चार अन्य लोगों ने उनसे अभद्रता व मारपीट शुरू कर दी। उनसे छेड़छाड़ करके कपड़े भी फाड़ दिए गए। साथ ही गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की.
नग्न करने की वारदात में किन्नर भी शामिल
इस घटना के सोशल मीडिया पर तीन वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इनमें एक किन्नर पीड़ित ट्रांसजेंडर और उनके साथियों से मारपीट कर लिंग निर्धारण करने के जबरन नग्न कर रहा है। साथ ही कुछ युवक उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। इस मामले में ट्रांसजेंडर की तहरीर पर कोतवाली में जिम संचालक और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोतवाली इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने बताया कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।