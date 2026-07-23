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Bareily News: चंद्रशेखर बने पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली में शासन ने चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता को पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता के रूप में स्थानांतरित किया। वे पहले लखनऊ क्षेत्र में थे। मुरादाबाद के चीफ इंजीनियर कमला शंकर चौधरी के पास पहले बरेली का अतिरिक्त चार्ज था।

Bareily News: चंद्रशेखर बने पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता

Bareily News: बरेली। शासन ने तत्काल प्रभाव से चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता का पीडब्ल्यूडी बरेली क्षेत्र के मुख्य अभियंता पद पर ट्रांसफर किया है। चंद्रशेखर अभी तक लखनऊ क्षेत्र के मुख्य अभियंता थे। अभी तक मुरादाबाद के चीफ इंजीनियर कमला शंकर चौधरी के पास बरेली का भी अतिरिक्त चार्ज था।

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