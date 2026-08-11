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Bareily News: ट्रेन से कटकर युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: आंवला/गुलड़िया। रेवती रेलवे फाटक के पास सोमवार दोपहर एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया।

Bareily News: ट्रेन से कटकर युवक की मौत

Bareily News: आंवला/गुलड़िया। रेवती रेलवे फाटक के पास सोमवार की दोपहर एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया कि गांव गौरीशंकर गुलड़िया निवासी रामबाबू (35) की दिमागी हालत सही नहीं थी। परिजनों ने बताया कि रविवार को रामबाबू की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वह दवा लेने के लिए घर से निकले थे लेकिन नहीं लौटे। परिजनों को सोमवार को सूचना मिली कि रामबाबू आंवला थाना क्षेत्र के रेवती फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आ गए थे। इसके चलते, उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

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सूचना पर घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस गहनता से जांच कर रही है कि युवक रेवती फाटक पर किन परिस्थितियों में पहुंचा। मृतक के परिवार में शोक व्याप्त है।

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