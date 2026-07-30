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Bareily News: आंवला में नाले में बहे दिव्यांग बच्चे का 28 घंटें बाद भी कोई सुराग नही

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: आंवला में नाले में बहे दिव्यांग बच्चे का 28 घंटें बाद भी कोई सुराग नही

Bareily News: आंवला में नाले में बहे दिव्यांग बच्चे का 28 घंटें बाद भी कोई सुराग नही

Bareily News: आंवला, संवाददाता। मोहल्ला खेड़ा में मंगलवार शाम हुई बारिश के दौरान दिव्यांग बच्चा नाले में गिरकर बह गया। टीमों के प्रयासों के बावजूद 28 घंटे बाद भी बच्चा बरामद नहीं हो सका। एसडीआरएफ, पीएसी बटालियन, नगर पालिका के 60 सफाई कर्मी बच्चे की खोज में जुटे हैं। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर बच्चे को खोजने के निर्देश दिए, एडीएम एफआर ने भी नाले का निरीक्षण किया।

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बच्चे की खोज जारी

बुधवार सुबह से टीमें नाले में बच्चे की खोज कर रही हैं। एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा, चेयरमैन सैय्यद आबिद अली, ईओ प्रदीप गिरि सहित तमाम अधिकारी वहां डटे रहे। कोशिशों के बावजूद बच्चे का सुराग नहीं लग सका। मोहल्ला खेड़ा के नन्दराम प्रजापति का छह वर्षीय बेटा दिव्यांग प्रीत वॉकर से चलता है। वह मंगलवार दोपहर चार बजे बारिश में मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ नहा रहा था। पैर फिसलने से वह आठ फिट गहरे नाले में गिर गया और तेज बहाव में बह गया। पुलिस, प्रशासन और नगर पालिका टीम ने सर्च अभियान शुरू किया था। बताया गया कि चेक प्वाइंट, पानी फैलने के स्थानों पर खोज की जा रही है। कई स्थानों पर नाले के पानी पर बंधा भी लगाया गया है और कीचड़ में खोज हो रही है। जल्द ही नाले में पानी का प्रेशर रिलीज कर भी देखा जायेगा। एसडीआरएफ टीम के अलावा पीएसी भी लगी है।

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कैबिनेट मंत्री बच्चों के परिजनों को सांत्वना दी

कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह बुधवार को घटना स्थल पर पहुंचे, उन्होनें अधिकारियों को बच्चे को खोजने के निर्देश दिए हैं। उन्होनें बच्चे के पिता और परिजनों को भी सांत्वना दी। उनके साथ संजीव सक्सेना, राकेश मोहन त्यागी, प्रभाकर शर्मा, इन्द्रपाल सिंह, अनमोल गुप्ता, चेयरमैन सय्यद आबिद अली आदि मौजूद रहे।

सीसीटीवी में बच्चे नाले किनारे दौड़ते नजर आए

प्रशासन ने बच्चे के नाले में गिरने के स्थान से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो पाया कि बरसात में नाले किनारे बच्चे दौड़ रहे हैं। एसडीएम ने बताया कि एक बच्चे ने बताया कि उसने नाले में गिरे दिव्यांग प्रीत को पकड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन वह तेज बहाव में बह गया।

सामान्य प्रश्न

क्या बच्चा नाले में गिरने के बाद भी बरामद नहीं हुआ?
28 घंटे बाद भी बच्चा बरामद नहीं हो सका।
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