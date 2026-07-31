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Bareily News: 47 घंटे बाद बरामद हुआ नाले में डूबे बच्चे का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: क्रसर मंगलवार को दोपहर वह बारिश में नहाते वक्त नाले में डूब गया

Bareily News: 47 घंटे बाद बरामद हुआ नाले में डूबे बच्चे का शव

Bareily News: आंवला, संवाददाता। दो दिन पहले नाले में डूबे बच्चे की तलाश में लगी टीम को सफलता नहीं मिली तो बरेली से टीम और डॉग स्क्वायड को बुलाया गया। डॉग स्क्वायड की मदद से 47 घंटे बाद डूबे बच्चे का शव बरामद किया गया तो प्रशासन ने राहत की सांस ली। शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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बच्चे के गिरने की घटना

नगर के मोहल्ला खेड़ा के नन्दराम प्रजापति का छह वर्षीय बेटा दिव्यांग प्रीत वॉकर से चलता था। मंगलवार को दोपहर वह बारिश में मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ गमाडेट मंदिर के पास नहा रहा था। अचानक पैर फिसलने से वह आठ फिट गहरे नाले में गिर गया और तेज बहाव में बह गया था। नगर पालिका की चार टीमें बनाकर सफाई कर्मी बच्चे को खोजने में जुट थे। एसडीआरएफ की टीम भी लगाई गई गई थी। सफलता नहीं मिलने पर पुलिस ने गुरुवार को बरेली से डॉग स्क्वायड बुलाया। प्रभारी बृजेश यादव डॉग को लेकर पहुंचे, स्नीफर डॉग ने जलकुंभी में बच्चे के शव फंसे होने के संकेत दिए तो सफाई कर्मियों 47 घंटे बाद बच्चे के शव को नाले से बरामद किया। इस दौरान नायब तहसीलदार दीप्ति पाल, चेयरमैन सय्यद आबिद अली, ईओ प्रदीप गिरि और कोतवाल बीनू सिंह ने परिजनों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराई और दिव्यांग प्रीत के शव को पोस्टमार्टम को भिजवाया।

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कैबिनेट मंत्री की नाराजगी से बना दबाव

कैबिनेट मंत्री ने गुरुवार को अधिकारियों की बैठक कर शाम तक बच्चे को बरामद करने का समय दिया था। उन्होनें अफसरों को निर्देश दिए कि पिता को नियमानुसार आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाये। इस दौरान चेयरमेन सय्यद आबिद अली द्वारा बच्चे को खोजने पर 25 हजार इनाम की रील सोशल मीडिया पर जारी करने पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान संजीव सक्सेना, रामवीर प्रजापति, सपना अग्रवाल, सूरजपाल मौर्य, मनोज मौर्य, सुनील श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

डॉग स्क्वायड की सफलता

बारिश के दौरान नाले में गिरे दिव्यांग बच्चे के शव को खोजने के लिए नगर पालिका के 60 सफाई कर्मी, एसडीआरएफ, पीएसी बटालियन आदि 47 घंटे तक लगे रहे, दो जेसीबी भी लगाई गई, लेकिन वह उसे नहीं तलाश पाये। कोतवाल बीनू सिंह ने बताया कि डॉग स्क्वायड के वैन नाम के कुत्ते को बच्चे के कपड़ों सुंघाने के बाद गमाडेट मंदिर से छोड़ा गया तो वह नाले के किनारे होते हुए अवादानपुर रोड पर श्मशान भूमि की दीवार के समीप पहुंचा, वहां जलकुंभी को हटाया गया। केवल 15 मिनट में बच्चे का शव बरामद किया।

-नाले में गिरे बच्चे का शव बरामद किया। उसका शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर दैवीय आपदा के तहत पीड़ितों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जायेगी।

सुशील कुमार मिश्रा, एसडीएम आंवला

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बच्चे का शव कब बरामद किया गया?
बच्चे का शव 47 घंटे बाद बरामद किया गया।
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