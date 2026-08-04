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Bareily News: 11 हजार की लाइन की चपेट में आने से करंट लगाने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बहेड़ी। छत पर किसी काम से गए युवक की 11 हजार की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से करंट लग गया जिससे उसकी मौत हो गई। देवरनिया थाना क्षेत्र के गांव गनू नगला में 29 वर्षीय युवक देशराज पुत्र मंगल सेन...

Bareily News: 11 हजार की लाइन की चपेट में आने से करंट लगाने से युवक की मौत

Bareily News: बहेड़ी। छत पर किसी काम से गए युवक की 11 हजार की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से करंट लग गया जिससे उसकी मौत हो गई। देवरनिया थाना क्षेत्र के गांव गनू नगला में 29 वर्षीय युवक देशराज पुत्र मंगल सेन किसी काम से छत पर गया था। छत के ऊपर से गुजर रही 11 हजार की लाइन की जद में आने पर उसे करंट लग गया। जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। घटना के बाद परिजन उसे भोजीपुरा के एक अस्पताल ले गए जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

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