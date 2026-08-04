Bareily News: निर्माणाधीन पुल के पास पाच वर्षीय बच्चे की नदी में डूबकर मौत

Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। फरीदपुर के रूरिया गांव में नकटिया नदी के निर्माणाधीन पुल के पास पांच वर्षीय बच्चे का पैर फिसल गया। इसके बाद वह नदी में जा गिरा। ग्रामीणों ने कई घंटे बाद बच्चे को निकाला। वह उसे सीएचसी फरीदपुर ले गये, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ग्रामीणों ने पुल का निर्माण शुरू करने से पहले सुरक्षा व्यवस्था न किए जाने का आरोप पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर लगाया है। फरीदपुर के रूरिया गांव के पास नकटिया नदी गुजरती है। नदी पर बना पुल पुराना था। उसकी जगह पीडब्ल्यूडी ने नया पुल बनाने का काम पिछले महीने शुरू किया।

ग्रामीणों ने बताया कि पुल का निर्माण कर रहे पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार ने नदी के पानी का डायवर्जन करने के लिए खुदाई की। खुदाई स्थल से नदी का बहाव हो रहा था।मंगलवार को रूरिया गांव के विपिन कुमार का 5 वर्षीय बेटा राजकुमार गांव के बच्चों के साथ नदी किनारे खेलने गया। खेलते समय उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा। साथी बच्चे चीख-पुकार करते हुए घर पहुंचे। उन्होंने घरवालों को राजकुमार के डूबने की सूचना दी। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गोताखोरों के सहयोग से बच्चे को बाहर निकाला और उसे लेकर फरीदपुर सीएचसी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने राजकुमार को मृत घोषित कर दिया। बालक गांव के प्राइमरी स्कूल में कक्षा एक का छात्र था। वह अपने तीन भाई-बहनों में बीच का था। उसकी मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।