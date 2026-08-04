Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: निर्माणाधीन पुल के पास पाच वर्षीय बच्चे की नदी में डूबकर मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: फरीदपुर के रूरिया गांव में नकटिया नदी के पास 5 वर्षीय राजकुमार का पैर फिसलने से वह नदी में गिर गया। ग्रामीणों ने कई घंटों बाद उसे निकाला, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के कारण सुरक्षा व्यवस्था न होने का आरोप लगाया गया।

Bareily News: निर्माणाधीन पुल के पास पाच वर्षीय बच्चे की नदी में डूबकर मौत

Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। फरीदपुर के रूरिया गांव में नकटिया नदी के निर्माणाधीन पुल के पास पांच वर्षीय बच्चे का पैर फिसल गया। इसके बाद वह नदी में जा गिरा। ग्रामीणों ने कई घंटे बाद बच्चे को निकाला। वह उसे सीएचसी फरीदपुर ले गये, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ग्रामीणों ने पुल का निर्माण शुरू करने से पहले सुरक्षा व्यवस्था न किए जाने का आरोप पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर लगाया है। फरीदपुर के रूरिया गांव के पास नकटिया नदी गुजरती है। नदी पर बना पुल पुराना था। उसकी जगह पीडब्ल्यूडी ने नया पुल बनाने का काम पिछले महीने शुरू किया।

ये भी पढ़ें:Bareily News: साइड स्टोरी बच्चे की मौत

ग्रामीणों ने बताया कि पुल का निर्माण कर रहे पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार ने नदी के पानी का डायवर्जन करने के लिए खुदाई की। खुदाई स्थल से नदी का बहाव हो रहा था।मंगलवार को रूरिया गांव के विपिन कुमार का 5 वर्षीय बेटा राजकुमार गांव के बच्चों के साथ नदी किनारे खेलने गया। खेलते समय उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा। साथी बच्चे चीख-पुकार करते हुए घर पहुंचे। उन्होंने घरवालों को राजकुमार के डूबने की सूचना दी। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गोताखोरों के सहयोग से बच्चे को बाहर निकाला और उसे लेकर फरीदपुर सीएचसी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने राजकुमार को मृत घोषित कर दिया। बालक गांव के प्राइमरी स्कूल में कक्षा एक का छात्र था। वह अपने तीन भाई-बहनों में बीच का था। उसकी मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Faridpur Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।