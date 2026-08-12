Bareily News: भाजपा विधायक के अस्पताल में मरीज के ऊपर गिरी एक्सरे मशीन, मौत

Bareily News: नवाबगंज के विधायक डॉ. एमपी आर्य के अस्पताल में मंगलवार को एक्सरे के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एक्सरे मशीन मरीज पर गिरी, जबकि अस्पताल प्रशासन ने कहा कि मरीज पहले से गंभीर था। परिजनों ने हंगामा करते हुए पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।

Bareily News: नवाबगंज। नवाबगंज के विधायक डॉ. एमपी आर्य के अस्पताल में मंगलवार को एक्सरे के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एक्सरे करते समय मशीन मरीज के ऊपर गिर गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल में अफरातफरी मच गई और परिजनों ने हंगामा किया। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शाहपुरजी सुखराय गांव के रहने वाले 70 वर्षीय मिश्रीलाल उर्फ लाला प्रसाद तालाब में मछली पालन कर परिवार का भरन पोषण करते थे। मिश्रीलाल के परिजनों ने बताया कि विगत शुक्रवार को पेट में दर्द अधिक होने के कारण उन्हें पीलीभीत हाईवे स्थित विधायक डा. एमपी आर्य के आर्य हास्पिटल एण्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर से उपचार कराने के लिए लेकर आए।

घटना का विवरण परिजनों का आरोप है कि मामूली दर्द के बावजूद डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। मंगलवार को एक्सरे के लिए ले जाने के दौरान मशीन उनके ऊपर गिर गई। घटना होते ही एक्सरे कक्ष का स्टाफ वहां से हट गया। सूचना मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। तुरंत ही सीओ और कोतवाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज पहले से गंभीर था और घबराहट में उसका पैर मशीन में फंसने से मशीन का एक हिस्सा गिरा। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने और तहरीर देने से इनकार कर दिया है。

एक्सरे कक्ष में हादसे के बाद अस्पताल में मचा हड़कंप, मौत पर उठे सवाल

नवाबगंज। विधायक डॉ. एमपी आर्य के अस्पताल में भर्ती मरीज की एक्सरे के दौरान हुई मौत ने इलाज व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि एक्सरे मशीन मरीज के ऊपर गिरने से उसकी जान गई, जबकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज पहले से गंभीर था और उपचार के दौरान उसकी मौत हुई।

परिजनों की प्रतिक्रिया मृतक मिश्रीलाल की बेटी लीलावती का आरोप है कि शुक्रवार को आईसीयू में भर्ती करने के बावजूद उनके पिता के पेट का दर्द कम नहीं हुआ। मंगलवार को उन्हें एक्सरे के लिए अस्पताल के रेडियोलॉजी कक्ष में ले जाया गया। परिजनों का आरोप है कि एक्सरे की प्रक्रिया के दौरान मशीन अचानक मरीज के ऊपर गिर गई। घटना के बाद अस्पताल में अफरातफरी मच गई और एक्सरे कक्ष का स्टाफ मौके से भाग गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। मामले की जानकारी पर सीओ नीलेश मिश्र, कोतवाल अरुण कुमार श्रीवास्तव और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने परिजनों को शांत कराया। इसके बाद फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। देर शाम तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत और समझौते की कोशिशें चलती रहीं।

अस्पताल प्रबंधन का बयान घटना की सूचना मिलते ही भाजपा के कई स्थानीय नेता भी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल परिसर में देर तक लोगों की भीड़ लगी रही। अस्पताल संचालक एवं विधायक डॉ. एमपी आर्य ने कहा कि मरीज पहले से गंभीर अवस्था में भर्ती था। एक्सरे के लिए ले जाते समय घबराहट में उसका पैर मशीन में फंस गया, जिससे मशीन का एक हिस्सा उसके ऊपर गिर गया। उनका दावा है कि मरीज की मौत उपचार के दौरान हुई है।

बयान::

परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है और अभी तक कोई लिखित शिकायत भी नहीं दी है। तहरीर मिलती है तो तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

- नीलेश मिश्र, सीओ