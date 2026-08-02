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Bareily News: ट्रेन से कटी महिला की संगीता के रूप में हुई पहचान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। बिलपुर स्टेशन की पर एक महिला की शुक्रवार रात पंजाब मेल की

Bareily News: ट्रेन से कटी महिला की संगीता के रूप में हुई पहचान

Bareily News: फतेहगंज पूर्वी।बिलपुर स्टेशन की पर एक महिला की शुक्रवार रात पंजाब मेल की टक्कर से मौत हो गई थी। शव को अज्ञात में जीआरपी बरेली पोस्टमार्टम के लिए ले गयी थी। शनिवार सुबह महिला के पति प्रकाश निवासी गांव भनपुरा गौंटिया थाना मीरानपुर कटरा शाहजहांपुर ने महिला की शिनाख्त उसकी पत्नी संगीता के रूप में की। प्रकाश ने बताया कि उनकी पत्नी शुक्रवार को मायके बलिया जाने को बिलपुर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। वह स्टेशन पर उन्हें बैठाकर गया था। शनिवार सुबह जब मायके में फोनकर पता किया तो वो वहां नहीं पहुँची थी। इसके बाद फतेहगंज में आकर पता किया तो उन्हें दुर्घटना के बारे में जानकारी हुई।

संगीता भनपुरा गांव के प्राथमिक विद्यालय में खाना बनाती थी। उनकी तबियत खराब रहती थी।

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