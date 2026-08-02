Bareily News: ट्रेन से कटी महिला की संगीता के रूप में हुई पहचान
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। बिलपुर स्टेशन की पर एक महिला की शुक्रवार रात पंजाब मेल की
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी।बिलपुर स्टेशन की पर एक महिला की शुक्रवार रात पंजाब मेल की टक्कर से मौत हो गई थी। शव को अज्ञात में जीआरपी बरेली पोस्टमार्टम के लिए ले गयी थी। शनिवार सुबह महिला के पति प्रकाश निवासी गांव भनपुरा गौंटिया थाना मीरानपुर कटरा शाहजहांपुर ने महिला की शिनाख्त उसकी पत्नी संगीता के रूप में की। प्रकाश ने बताया कि उनकी पत्नी शुक्रवार को मायके बलिया जाने को बिलपुर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। वह स्टेशन पर उन्हें बैठाकर गया था। शनिवार सुबह जब मायके में फोनकर पता किया तो वो वहां नहीं पहुँची थी। इसके बाद फतेहगंज में आकर पता किया तो उन्हें दुर्घटना के बारे में जानकारी हुई।
संगीता भनपुरा गांव के प्राथमिक विद्यालय में खाना बनाती थी। उनकी तबियत खराब रहती थी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।