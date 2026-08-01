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Bareily News: सोमवार रात तक लागू रहेगा रूट डायवर्जन, मार्ग देखकर निकलें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: कांवड़ यात्रा और श्रावण मास के पहले सोमवार को पुलिस ने विशेष रूट डायवर्जन लागू किया है। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लें। रोडवेज बसें नए रूट्स से संचालित होंगी, और कुछ मार्गों को बंद किया गया है।

Bareily News: सोमवार रात तक लागू रहेगा रूट डायवर्जन, मार्ग देखकर निकलें

Bareily News: कांवड़ यात्रा और श्रावण मास के पहले सोमवार को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार रात 12 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक विशेष रूट डायवर्जन लागू कर दिया है। पुलिस ने यात्रियों से घर से निकलने से पहले वैकल्पिक मार्ग की जानकारी लेने की अपील की है। पुराने बस अड्डे से चलने वाली रोडवेज बसें अयूब खां चौराहा, चौकी चौराहा, बियावान कोठी, मालियों की पुलिया और सेटेलाइट होकर बड़े बाईपास से गुजरेंगी। दिल्ली, लखनऊ, आगरा और बदायूं जाने वाली बसों को भी सेटेलाइट, नरियावल, ट्रांसपोर्ट नगर, बड़े बाईपास, फरीदपुर और अन्य वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाएगा।लखनऊ से दिल्ली जाने वाले भारी वाहन शाहजहांपुर के जलालाबाद से गंगा एक्सप्रेसवे होकर मुरादाबाद-हापुड़ मार्ग से दिल्ली पहुंचेंगे।

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वहीं बदायूं जाने वाले वाहन कटरा, नवादा और दातागंज होते हुए डहरपुर कलां के रास्ते जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चौकी चौराहे से कोई भी रोडवेज बस चौपला, सिटी स्टेशन, सीबीगंज रोड, लालफाटक और बुखारा रोड की ओर नहीं जाएगी। सभी बसों का संचालन सेटेलाइट और वैकल्पिक मार्गों से किया जाएगा।

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