Bareily News: राईसती देवी के मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Bareily News: राईसती देवी के मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Bareily News: आंवला के भूतेश्वर नाथ मंदिर में राईसती देवी का मेला लगाया गया, जहाँ धर्म अनुयायियों ने प्रसाद चढ़ाया। हजारों श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया, मन्नतें मांगी, और झूलों का आनंद लिया। सिरौली में भी इसी प्रकार का मेला आयोजित किया गया।
Bareily News: आंवला। नगर के भूतेश्वर नाथ मंदिर परिसर में प्राचीन परंपरा के अनुसार राईसती देवी का मेला लगा। जिसमें धर्म अनुयाई ने माता को प्रसाद चढ़ाया। गया। मेले में ग्रामीण क्षेत्रों से आए हजारों महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगीं। मेले में आए लोगों ने झूलों का आनन्द लिया तथा दुकानों से खरीददारी की। सिरौली में भी राईसती देवी के मठ पर मेला लगा। अनुयायियों ने पहुंचकर प्रसाद चढ़ाया।
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