दिल्ली पहुंचे टाइगर श्रॉफ, 12 बजे तक पहुंचेगे बरेली

सुपर स्टॉर टाइगर श्राफ 11 बजे मुंबई से दिल्ली पहुंच गए। अब वो चॉपर से बरेली की उड़ान भरेंगे। टाइगर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दोपहर 12 बजे तक उनके बरेली पहुंच जाने की संभावना है। टाइगर डीडीपुरम में अपने जिम एमएमए मैट्रिक्स ट्रेनिंग एंड फिटनेस सेंटर की पहली फ्रेंचाइजी का उद्घाटन करेंगे। टाइगर के दीदार को फैन पूरी तरह से तैयार हैं। 13 अक्टूबर को एयर लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलने के कारण जिम के उद्घाटन का कार्यक्रम स्थगित हो गया था। अब एक बार फिर टाइगर श्राफ अपनी बहन कृष्णा के साथ बरेली आ रहे हैं। उनका चॉपर त्रिशूल एयरबेस पर ही उतरेगा। वहां से कार के जरिए टाइगर जिम पर पहुंचेंगे। लगभग 12 बजे जिम का उद्घाटन होगा। टाइगर की टीम मंगलवार शाम को ही बरेली पहुंच गई थी।

Dream team in Delhi

BAREILLY here we come.@iTIGERSHROFF@AyeshaShroff@alanthebull @MmaMatrix pic.twitter.com/I3iSSNNh3o