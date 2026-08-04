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Bareily News: आंवला में 66 किलो डोडा सहित तीन तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: आंवला। पुलिस ने रमनगला और मोतीपुरा के बीच घेराबंदी कर डोडा छिलका की तस्करी करने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 67 किलो डोडा छिल

Bareily News: आंवला में 66 किलो डोडा सहित तीन तस्कर गिरफ्तार

Bareily News: आंवला। पुलिस ने रमनगला और मोतीपुरा के बीच घेराबंदी कर डोडा छिलका की तस्करी करने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 67 किलो डोडा छिलका, तीन मोबाइल फोन और 1,720 रुपये नगद बरामद हुए हैं। उपनिरीक्षक होराम सिंह टीम के साथ गश्त पर थे। तभी मुखबिर की सूचना पर क्षेत्राधिकारी हेमंत उपाध्याय आंवला की मौजूदगी में चेकिंग की गई। पकड़े गए आरोपितों की पहचान सरन बिसौली, लालाराम भमोरा और जगपाल वजीरगंज के रूप में हुई है। पूछताछ में तस्करों ने माल को बेचने के लिए देवचरा ले जाने की बात कबूली। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया।

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