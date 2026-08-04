Bareily News: आंवला में 66 किलो डोडा सहित तीन तस्कर गिरफ्तार
Bareily News: आंवला। पुलिस ने रमनगला और मोतीपुरा के बीच घेराबंदी कर डोडा छिलका की तस्करी करने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 67 किलो डोडा छिल
Bareily News: आंवला। पुलिस ने रमनगला और मोतीपुरा के बीच घेराबंदी कर डोडा छिलका की तस्करी करने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 67 किलो डोडा छिलका, तीन मोबाइल फोन और 1,720 रुपये नगद बरामद हुए हैं। उपनिरीक्षक होराम सिंह टीम के साथ गश्त पर थे। तभी मुखबिर की सूचना पर क्षेत्राधिकारी हेमंत उपाध्याय आंवला की मौजूदगी में चेकिंग की गई। पकड़े गए आरोपितों की पहचान सरन बिसौली, लालाराम भमोरा और जगपाल वजीरगंज के रूप में हुई है। पूछताछ में तस्करों ने माल को बेचने के लिए देवचरा ले जाने की बात कबूली। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।