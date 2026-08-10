Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: दो घरों में लाखों की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: फतेहगंज पूर्वी के उचसिया गांव में चोरों ने दो घरों में धावा बोलकर लाखों के जेवर और नगदी चुरा ली। परिवार के लोग सो रहे थे जब चोरों ने दीवार में नकब लगाया। बाबूराम और जयवीर सिंह के घर से सोने के आभूषण समेत अन्य महंगे सामान चोरी हुए। पुलिस जांच कर रही है।

Bareily News: दो घरों में लाखों की चोरी

Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। दो घरों में धावा बोलकर चोरों ने लाखों के माल उड़ा दिए। थाना क्षेत्र के गांव उचसिया में शनिवार की रात परिवार के लोग अपने कमरों में सो रहे थे। चोरों ने मकान के बराबर की दीवार में नकब लगाकर घर में रखे जेवर व नगदी चोरी कर ली। बाबूराम ने बताया कि उसके कमरे में रखे बक्से से जेवर चोरी हो गए। वहीं, जयवीर सिंह ने बताया कि उसके घर से चोर सोने का मंगलसूत्र, समेत लाखों का माल उठा ले गए। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।जयवीर सिंह पूर्व प्रधान ओमपाल सिंह का सगा बड़ा भाई है और प्रधान के घर के सामने ही उसका मकान बना हुआ है।

गांव में एक ही रात में दो घरों में हुई चोरी की घटना से गांववालों में दहशत है। पूर्व प्रधान ने बताया कि घटना की तहरीर थाने में दे दी गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Crime News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।