Bareily News: धनेली में लाखों की चोरी
Bareily News: धनौली गांव में रात के समय चोरों ने नंदराम और उनके भाई के घर में लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नगदी चुरा ली। परिजन सुबह उठे तो घर का सामान बिखरा था। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Bareily News: शाही, संवाददाता। थाना शाही क्षेत्र के ग्राम व पोस्ट धनौली में चोरों ने रात में घर को निशाना बनाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नगदी चोरी कर ली। पीड़ित की तहरीर पर शाही पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।धनेली निवासी नंदराम पुत्र महीपाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार की रात उनके व उनके छोटे भाई के घर में अज्ञात चोर दीवार के सहारे घुस गए और घर में घुसकर दोनों भाइयों के बक्से में रखे सोने-चांदी के ज़ेवर व नकदी सहित लाखों का सामान चोरी कर ले गए।
परिजन सुबह जागे तो घर का सामान बिखरा देख चोरी का एहसास हुआ। कमरे के अंदर जाकर देखा तो बक्सा और अलमारी का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था।नंदराम के घर से सोने के टॉप्स, सोने की चेन, सोने की दो अंगूठी, चांदी की पायल, सोने का लॉकेट, सोने-चांदी का लच्छा, गले का हार एवं 60000 रुपये चोरी कर ले गए। नन्हे लाल के घर से सोने की चेन समेत अन्य जेवरात ले गए। नंदराम ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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