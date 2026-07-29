Bareily News: जनरेटर घर से खींच तार ले गए चोर
Bareily News: गांव संग्रामपुर में चोरों ने गोविंद के घर में खड़े जनरेटर से तार चुरा लिया। मंगलवार की रात चोर जनरेटर को घर से बाहर खींचकर उसकी मोटर से तार लेकर चले गए। गोविंद ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bareily News: बरसेर। घर में खडे जनरेटर को खींचकर उसमें से चोरों ने तार चोरी कर लिया। गांव संग्रामपुर के गोविंद का जनरेटर घर में खडा था। मंगलवार की रात चोरों ने जनरेटर को घर से बाहर खींच लिया और उसकी मोटर से तार चोरी कर ले गए। चोरी की तहरीर दी गई है। पुलिस जांच में जुटी है।
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