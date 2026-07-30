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Bareily News: जनरेटर घर से खींच तार ले गए चोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरसेर के संग्रामपुर गांव में चोरों ने गोविंद के घर के बाहर खड़े जनरेटर से तार चुरा लिया। चोरों ने मंगलवार की रात जनरेटर को घर से बाहर खींचकर उसकी मोटर से तार निकाले। चोरी की तहरीर दी गई है और पुलिस जांच कर रही है।

Bareily News: जनरेटर घर से खींच तार ले गए चोर

Bareily News: बरसेर। घर में खडे जनरेटर को खींचकर उसमें से चोरों ने तार चोरी कर लिया। गांव संग्रामपुर के गोविंद का जनरेटर घर में खडा था। मंगलवार की रात चोरों ने जनरेटर को घर से बाहर खींच लिया और उसकी मोटर से तार चोरी कर ले गए। चोरी की तहरीर दी गई है। पुलिस जांच में जुटी है।

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